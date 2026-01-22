Il Regno Unito non parteciperà alla firma del Board of Peace prevista per il 22 gennaio con Donald Trump. La decisione è stata motivata dal governo britannico, che ha espresso riserve sulla possibile inclusione del presidente russo Vladimir Putin nell’iniziativa legata alla pace, come spiegato dal ministro degli Esteri Yvette Cooper.

Il Regno Unito non parteciperà alla cerimonia di firma del Board of Peace in programma il 22 gennaio con Donald Trump, una scelta motivata dalle riserve sulla possibile inclusione del presidente russo Vladimir Putin in un’iniziativa legata alla pace: lo ha spiegato il ministro degli Esteri Yvette Cooper, citata da Sky News. «C’è un’enorme mole di lavoro da fare, oggi non saremo tra i firmatari», ha affermato la responsabile del Foreign Office, chiarendo poi le ragioni della posizione di Londra. «Si tratta di un trattato legale che solleva questioni molto più ampie, non abbiamo ancora visto alcun segnale da parte sua che ci sarà un impegno per la pace in Ucraina », ha aggiunto, riferendosi a Putin. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Board of Peace, il Regno Unito non parteciperà alla firma

Mo: la Norvegia non parteciperà al Board of Peace di TrumpIl governo norvegese ha annunciato che non parteciperà al

Giorgia Meloni e il Board of Peace: perché l’Italia non firma (ancora) per farne parteGiorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non aderirà al Board of Peace, l’organizzazione internazionale proposta da Donald Trump per favorire la pace a Gaza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CEO’s mom gave her $50M to leave,but she pregnant.6 years on,meet again.CEO bring all ask for marry!

Argomenti discussi: Un Board of Peace senza Peace; Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Altro che pace a Gaza. Prende forma il Board of Peace di Trump.; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump.

Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di TrumpL'Italia potrebbe partecipare alla cerimonia istitutiva, domani a Davos, in qualità di Paese osservatore ... tpi.it

Cos’è il Board of Peace, il piano di Trump per la gestione di Gaza e quale sarà il ruolo dell’ItaliaL'Italia entra ufficialmente nel Board of Peace promosso dagli Stati Uniti per coordinare la transizione e la ricostruzione della Striscia di Gaza ... fanpage.it

Tg La7. . Board of Peace di Trump, Meloni apre ma frena: "Nodo di costituzionalità" https://tg.la7.it/politica/board-peace-trump-meloni-apre-frena-nodo-costituzionalita-21-01-2026-251307 - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Al Board of Peace sono stati inviati anche ricercati come Putin e Netanyahu, ma è nomale che ci siano se vuoi fare la pace. Meloni ha trovato questo articolo della Costituzione che le impedisce di aderire, anche Parolin starà cercando qualcosa x.com