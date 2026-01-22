Bluergo sondaggio choc nell' azienda | Chi sono le persone da lasciare a casa? Scoppia la bufera | Licenziamenti scaricati sui lavoratori

Bluergo ha avviato un sondaggio interno con una domanda controversa: «Chi sono le persone da lasciare a casa?». La scelta ha suscitato forti critiche da parte dei sindacati, che hanno definito la richiesta inaccettabile e umiliante per i dipendenti. La polemica evidenzia le tensioni all’interno dell’azienda e solleva interrogativi sulla gestione delle risorse umane e sul rispetto dei lavoratori.

CASTELFRANCO - «Una domanda surreale e inaccettabile, che umilia i lavoratori». È durissima la presa di posizione dei sindacati, di fronte al questionario che chiedeva ai dipendenti di indicare con quali criteri scegliere chi dovrà essere "lasciato a casa". Un caso scoppiato alla Bluergo di Castelfranco, azienda che produce componenti elettrici per motori, generatori e trasformatori. A infiammare la situazione è anche il fatto che il questionario, distribuito prima di Natale ai circa sessanta dipendenti, non fosse anonimo. Il questionario Nella domanda più contestata si chiedeva di indicare il criterio da adottare per un'eventuale riduzione di personale, con opzioni che spaziavano dalle dimissioni volontarie, passando per part-time, persone senza carichi di famiglia, lavoratori più giovani o altre proposte avanzate dagli stessi dipendenti.

