Un uomo di 40 anni residente nel fabrianese è stato arrestato a Roma per aver trasformato un furgone aziendale in un deposito mobile di sostanze stupefacenti. L'intervento ha portato al sequestro del veicolo e all'arresto in flagranza dell'uomo, evidenziando un tentativo di nascondere attività illecite all’interno di un mezzo di trasporto.

Fabriano (Ancona), 22 gennaio 2026 - Un furgone aziendale trasformato in un deposito itinerante di stupefacenti: è finita a Roma, con un arresto in flagranza, la corsa di un quarantenne italiano residente nel fabrianese. L'uomo è stato intercettato da una pattuglia della Polizia in borghese che, insospettita da alcuni movimenti, ha deciso di procedere al controllo del mezzo. L'intuizione degli agenti si è rivelata fondata: all'interno del furgone sono stati trovati diversi chilogrammi di sostanza stupefacente, un mix di cocaina e hashish pronto a inondare il mercato illecito. Il blitz della capitale ha avuto ripercussioni immediate anche sul territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bloccato a Roma furgone adibito a deposito di stupefacenti: nei guai 40enne fabrianese

