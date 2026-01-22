Nelle palazzine di Santa Maria Capua Vetere, la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a seguito di un’operazione antimafia. L’intervento ha svelato uno scontro tra gruppi criminali per il controllo dello spaccio di droga nel rione Iacp. L’evento si inserisce in un’attività di contrasto alle attività illecite nelle aree popolari, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza.

Il blitz della polizia di Stato di Caserta nelle palazzine popolari di Santa Maria Capua Vetere ha permesso di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia, dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Maxi blitz nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere: 17 arresti per droga, estorsioni e omicidiNella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto di 17 persone.

VIDEO | Blitz anti droga a Ostia, inferiate a protezione dei fortini dello spaccioUn'operazione delle forze dell'ordine a Ostia ha portato al posizionamento di inferiate e alla presenza di un elicottero.

Blitz nel rione Iacp, lo scontro tra gruppi criminali per il controllo dello spaccio di droga | VIDEO
Sono 14 i destinatari dell'ordinanza di arresto a cui si aggiungono 3 minorenni. Dopo aver conquistato le 'piazze' del rione, il sodalizio malavitoso ha allargato il proprio raggio d'azione all'intera

Blitz della Polizia nel Rione Iacp a Santa Maria Capua Vetere con 17 misure cautelariLa Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli sta eseguendo 17 misure cautelari nei confronti di persone ritenute appartenenti a un sodalizio camorristico operante nel territorio sammaritano. casertaweb.com

