Blitz in una noto garage del Vomero | pesante sanzione e attività sospesa

I carabinieri hanno effettuato un’ispezione in un garage di piazza degli Artisti, nel Vomero, riscontrando un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’attività è stata sospesa e sono state applicate sanzioni, a causa della mancanza di un contatore e dell’uso illecito dell’energia pubblica. L’intervento ha evidenziato la presenza di pratiche irregolari che compromettono la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

