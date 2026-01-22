Blitz della polizia 17 arresti | chi sono Gratteri choc | Utili idioti…

Un'operazione di polizia nel casertano ha portato all’arresto di 17 persone, suscitando commenti e reazioni. Il procuratore Gratteri ha commentato la vicenda definendo alcuni coinvolti “utili idioti”. Questa notizia si inserisce in un quadro più ampio di attività investigative volte a contrastare il crimine organizzato nella regione. Di seguito, i dettagli e le analisi sulla dinamica e le implicazioni dell’operazione.

All’inizio sembrava l’ennesimo aggiornamento su un’operazione di polizia nel casertano, una di quelle notizie che scorrono veloci tra numeri e nomi. Poi, però, le parole pronunciate a margine della conferenza stampa hanno spostato il peso della notizia, trasformandola in qualcosa di più profondo e inquietante. “Minori usati come carne da macello e utili idioti: rischiano di meno e costano di meno ai clan”. Una frase durissima, che ha fotografato senza filtri una realtà criminale sempre più diffusa e che ha fatto da sfondo all’operazione che ha portato a 17 arresti. A parlare è stato Nicola Gratteri, procuratore, al termine dell’incontro con la stampa che ha illustrato l’esito di una vasta indagine condotta nel territorio del Casertano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Camorra, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere. Gratteri: «Minori carne da macello e utili idiotiA Santa Maria Capua Vetere sono stati effettuati 17 arresti in un'operazione contro la camorra.

Camorra, 19 arresti a Caserta. Gratteri: “Minori arruolati dai clan come carne da macello e utili idioti per il crimine”A Caserta, sono stati arrestati 19 persone legate alla camorra.

