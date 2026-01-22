Blitz alle Palazzine 17 arresti | C' è anche il killer di Nebbia

Nella giornata di oggi, la polizia di Stato ha condotto un'operazione nel Rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, portando all'arresto di 17 persone. Tra gli indagati ci sono anche il presunto responsabile del caso Nebbia e altre figure coinvolte in attività illecite. L’intervento mira a rafforzare la sicurezza nella zona e a contrastare fenomeni criminali.

Operazione della questura di Caserta nel Rione Iacp. Droga, armi e si è stretto il cerchio sull'assassionio di Emanuele Nebbia freddato con un colpo di pistola 7,65 la notte di San Silvestro 2024 Blitz della polizia di Stato nel Rione Iacp a Santa Maria Capua Vetere. Sono in corso misure cautelari nei confronti di 17 persone. Tra questi il responsabile dell'omicidio di Emanuele Nebbia, 26enne sammaritano freddato colpito alla testa a distanza ravvicinata da un colpo di pistola calibro 7,65 la notte di San Silvestro 2024. Tra le contestazioni della Procura di Santa Maria Capua Vetere anche associazione a delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione, illecita di armi, favoreggiamento e omicidio.

