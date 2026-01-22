Bill e Hillary Clinton rischiano l’incriminazione per oltraggio al congresso

Una commissione della Camera dei Rappresentanti ha avviato un procedimento contro Bill e Hillary Clinton, accusandoli di oltraggio al Congresso per aver rifiutato di testimoniare nell’ambito di un’indagine sul caso Epstein. La vicenda solleva questioni sulla cooperazione con le autorità e potrebbe portare a implicazioni legali per i due politici.

“I Clinton dovranno rendere conto delle loro azioni”, ha aggiunto prima della votazione in commissione, che ha raccolto voti favorevoli anche tra i democratici. Ora la camera dei rappresentanti in seduta plenaria dovrà decidere se portare avanti le accuse contro i coniugi Clinton. In caso di via libera, l’incriminazione formale spetterà al dipartimento della giustizia, guidato da Pam Bondi, una fedelissima del presidente Donald Trump. A quel punto Bill e Hillary Clinton rischierebbero una condanna fino a un anno di prigione. Ma in una lettera dai toni accesi, i coniugi Clinton avevano respinto la convocazione accusando Comer di non voler cercare la verità ma solo attaccare gli avversari politici. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Nel contesto politico statunitense, le recenti indagini hanno portato alla luce questioni che coinvolgono i Clinton.

Bill e Hillary Clinton hanno deciso di non testimoniare questa settimana davanti alla Commissione di vigilanza della Camera sul caso Epstein, ricorrendo a un cavillo legale.

