BigProfiles raccoglie 3 milioni e diventa ELAI | Antonio Sciuto nuovo Ceo

BigProfiles, con un investimento di 3 milioni di euro, si trasforma in ELAI, segnando una fase di crescita e rinnovamento. L’azienda annuncia inoltre l’ingresso di Antonio Sciuto come nuovo CEO, portando con sé un’esperienza significativa nel settore. Questa evoluzione mira a rafforzare la posizione di ELAI nel mercato, consolidando le proprie competenze e ampliando le opportunità di sviluppo.

BigProfiles annuncia la chiusura di un round di investimento da 3 milioni di euro e la propria evoluzione in ELAI, con l’ingresso di Antonio Sciuto (già Global Business Development Officer di Salesforce e Presidente di Nestlé Nord America) nel ruolo di Chief Executive Officer. Dalle origini di BigProfiles alla nascita di ELAI. BigProfiles è stata fondata nel 2018 da Lorenzo Luce e Roberto Visceglia ed è divenuta operativa fin da subito nel portare soluzioni di intelligenza artificiale predittiva, con oltre 100 aziende clienti in 15 Paesi. L’incontro tra Lorenzo Luce e Antonio Sciuto segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo, con l’ambizione di democratizzare la Predictive AI su tutte le funzioni aziendali, rendendola accessibile e scalabile a livello globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

