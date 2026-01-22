Bid to rein in Trump’s Venezuela war powers fails in US House

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha respinto, con una maggioranza risicata, una proposta che avrebbe limitato i poteri del presidente in relazione alle operazioni in Venezuela. La votazione riflette le divisioni politiche sulla gestione delle questioni estere e sulla strategia americana nella regione. La decisione segna un passo importante nel dibattito sul ruolo del presidente e sulla politica estera degli Stati Uniti in America Latina.

WASHINGTON, Jan 22 (Reuters) - U.S. House of Representatives Republicans narrowly defeated a resolution on Thursday that would have barred President Donald Trump from further military action in Venezuela without the authorization of Congress, days after a similar measure failed in the Senate. The close vote reflected concern in Congress, including from a handful of Republicans, over Trump’s foreign policy. There is growing support for the argument that Congress, not the president, should have the power to send U.S. troops to war, as spelled out in the U.S. Constitution. Opponents of the resolution had argued that it was unnecessary because the U. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Bid to rein in Trump’s Venezuela war powers fails in US House Trump to meet Venezuela’s Machado on Thursday, White House official saysIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà giovedì Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. Trump’s assessment of support for Venezuela’s Machado stands, White House saysSecondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca, il presidente Trump ha effettuato una valutazione realistica del sostegno popolare alla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. US Senate blocks effort to rein in Trump's Venezuela war powers IL COPYRIGHT SUL RFERENDUM SECONDO GRATTERI Nel 2020 la rockstar Neil Young fece causa a Donald Trump in un tribunale statunitense per violazione del copyright, perché l’allora presidente degli Stati Uniti aveva utilizzato durante un comizio elet - facebook.com facebook

