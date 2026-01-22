Bicchieri ritirati dal mercato | Non conformi non usateli

Flying Tiger Copenhagen ha comunicato il ritiro immediato di alcuni bicchieri in vetro decorati con fiori colorati, distribuiti nei negozi toscani a partire da gennaio 2025. Questi prodotti sono stati giudicati non conformi agli standard di sicurezza e pertanto si consiglia di non utilizzarli. Si raccomanda ai clienti di verificare i propri acquisti e di seguire le indicazioni ufficiali per eventuali restituzioni o sostituzioni.

La catena Flying Tiger Copenhagen – che ha vari punti vendita in Toscana – ha annunciato il ritiro immediato di una serie di bicchieri in vetro decorati con fiori colorati, distribuiti nei propri negozi a partire da gennaio 2025. La decisione arriva dopo verifiche interne che hanno evidenziato una non conformità alle norme europee sui materiali destinati al contatto con gli alimenti. Quali prodotti sono coinvolti Il richiamo riguarda i bicchieri da 220 millilitri, venduti singolarmente e identificati dal codice articolo 3060031. Si tratta di articoli caratterizzati da un motivo floreale multicolore, facilmente riconoscibili dai consumatori.

