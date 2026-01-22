Biblioteche in gioco fa tappa a Montevarchi

“Biblioteche in gioco” prosegue il suo percorso e si ferma a Montevarchi, offrendo un’occasione per scoprire attività culturali e ludiche in un ambiente di partecipazione condivisa. L’evento, previsto per il 22 gennaio 2026, invita la comunità a vivere un momento di socialità e confronto, valorizzando il ruolo delle biblioteche come spazi di incontro e crescita culturale per tutti.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Il viaggio di "Biblioteche in gioco" continua e fa tappa a Montevarchi con una nuova giornata all'insegna della socialità, della cultura ludica e della partecipazione. Dopo il riscontro positivo dei primi appuntamenti, il progetto arriva in città confermandosi come un'iniziativa capace di trasformare le biblioteche in luoghi vivi di incontro e condivisione. L'appuntamento è in programma sabato 31 gennaio 2026, presso Ginestra – Fabbrica della Conoscenza, dove dalle 15.30 alle 19.30 il gioco diventerà protagonista assoluto. L'iniziativa è patrocinata dalla Città di Montevarchi e da Federludo, che ne ha riconosciuto il valore come strumento di crescita culturale e aggregazione a livello nazionale.

