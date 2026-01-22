Fabrizio Biasin, noto giornalista con orientamento interista, ha commentato il percorso del Milan di Massimiliano Allegri nel suo editoriale settimanale per 'TuttoMercatoWeb'. Secondo Biasin, il club rossonero potrebbe puntare al titolo di campione d’Italia, con Allegri tra i primi a credere in questa possibilità. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulla situazione attuale della squadra, evidenziando i segnali di una stagione potenzialmente importante per il Milan.

L'Inter di Cristian Chivu guida, attualmente, la classifica della Serie A con 49 punti. Dietro di lei, il Milan di Massimiliano Allegri con 46. Altri tre punti indietro, a quota 43, troviamo il Napoli di Antonio Conte, tallonato dalla Roma di Gian Piero Gasperini (42). Più staccata, ma quanto mai in gioco, ecco la Juventus a 39 punti. Insomma, la lotta Scudetto in Serie A è quanto mai aperta e pronta a vivere stravolgimenti nella graduatoria tra una settimana e l'altra. Tante squadre in corsa, tutto ancora da decidere. Il Milan può giocarsela fino alla fine per la vittoria del tricolore? Secondo Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata vede interista, certamente sì. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin: “Milan da Scudetto? Eccome! Il primo a saperlo è proprio mister Allegri”

Leggi anche: Biasin: “Milan favorito per lo Scudetto. Rabiot perfetto per Allegri: con lui in campo …”

Leggi anche: Galliani rivela: «Il primo Allegri al Milan nacque da me. Scudetto? Al momento spero…»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Biasin: Il Milan è da scudetto, e il primo a saperlo è proprio Allegri

Argomenti discussi: Biasin: Fin qui impresa Milan? Semmai grande flop l'anno scorso!; Biasin: Chivu ha capito che a volte bisogna solo difendersi; Biasin: Il Milan è da scudetto, e il primo a saperlo è proprio Allegri; Biasin: Maignan poteva stare a casa. Milan squadra forte e candidata per lo Scudetto.

Biasin: Maignan poteva starsene a casa. Continuo a pensare che il Milan sia una serissima candidata per lo ScudettoFabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Pressing su Italia 1 sul Milan contro il Lecce: Maignan poteva stare a casa, non l'abbiamo mai visto contro il ... milannews.it

Biasin: Milan-Lecce? Maignan poteva stare a casaDurante Pressing, in onda su Italia 1, Biasin ha affermato: Maignan poteva stare a casa, non l’abbiamo mai visto contro il Lecce. Continuo a pensare che il Milan sia una serissima candidata per lo ... calciolecce.it

Biasin: "Ora il Milan può programmare e preparare al meglio il suo appuntamento settimanale" x.com

Biasin: "Il Milan è da scudetto, e il primo a saperlo è proprio Allegri" Chissà cosa sta pensando Max… #acmilan - facebook.com facebook