Bianca Balti, profondamente colpita dalle immagini delle proteste in Iran, ha condiviso sui social un video in cui si vede la violenza contro i civili, anche in ospedale. In lacrime, l’attrice ha espresso la sua tristezza e preoccupazione per le vittime di questa repressione, evidenziando la gravità della situazione e il dramma delle persone coinvolte.

Bianca Balti è apparsa in lacrime in alcune storie Instagram, pubblicate il 22 gennaio, dopo aver visto un video delle proteste in Iran. La modella, colpita dal dramma dei civili uccisi, lancia un appello a documentare quello che sta accadendo. “È incredibile quello che sta succedendo, è importante dare voce e raccontarlo, è straziante”, le sue parole. Proteste in Iran, cosa ha detto Bianca Balti Cosa sta succedendo in Iran Non solo Bianca Balti, la denuncia dei cineasti Proteste in Iran, cosa ha detto Bianca Balti In alcune storie pubblicate su Instagram, Bianca Balti ha lanciato un appello dopo aver visto un video sulle proteste in Iran. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bianca Balti in lacrime nel video per i morti in Iran durante le proteste, "sparano anche in ospedale"

«Mi ha parlato di suo marito in Iran…». Bianca Balti in lacrime: il racconto shock sulle proteste – Il videoBianca Balti ha condiviso un momento di forte emozione, raccontando le parole della segretaria iraniana del suo oculista a Los Angeles.

“Sparano ai feriti in ospedale, è straziante”: Bianca Balti commossa per l’Iran. L’appello ai follower: “Diffondete la voce”Bianca Balti si è detta profondamente colpita dagli eventi in Iran, condividendo la sua tristezza sui social.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Bianca Balti in lacrime per l’Iran: Uccidono i feriti in ospedale o per strada. È straziante. Diffondete la voceBianca Balti sceglie Instagram per lanciare un appello al sostegno dei cittadini dell'Iran dove, è in corso una repressione delle proteste ... dire.it

Bianca Balti in lacrime, 'in Iran sparano e uccidono le persone in ospedale'In lacrime per il dramma dei civili uccisi in Iran, Bianca Balti lancia un appello sui suoi profili social a documentare quello che sta accadendo. (ANSA) ... ansa.it

"Raccontate quello che succede in Iran", l'appello in lacrime di Bianca Balti. "Stanno successo cose mai accadute prima, uccidono i manifestanti feriti". #ANSA x.com

La modella Bianca Balti si è detta profondamente toccata e coinvolta dalla situazione in Iran. A Los Angeles ha appena avuto una conversazione con la segretaria iraniana del suo oculista, che le ha raccontato le drammatiche condizioni vissute oggi dal marit - facebook.com facebook