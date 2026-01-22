Bianca Balti, visibilmente emozionata, ha espresso pubblicamente la propria preoccupazione per la situazione in Iran, denunciando la violenza contro civili sia in strada che negli ospedali. Seduta su una scalinata con occhi lucidi e voce commossa, la modella ha deciso di usare il suo talento per sensibilizzare l’opinione pubblica su una crisi umanitaria ancora in corso.

Il commovente appello della modella. Seduta su una scalinata, con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, Bianca Balti ha scelto di trasformare un momento privato in un atto pubblico di denuncia. La top model italiana ha pubblicato sui suoi profili social un video-appello per raccontare il dramma dei civili uccisi in Iran, affidandosi alle parole di una donna che vive sulla propria pelle quella tragedia. Indossa una maglietta bianca, un cardigan grigio, è appena uscita dallo studio dell’oculista a Los Angeles. Ma il suo volto tradisce uno shock profondo. A scuoterla è stato l’incontro con la segretaria iraniana che solitamente l’aiuta con alcune pratiche amministrative: una donna che, senza sapere di parlare con una delle modelle più seguite al mondo, le ha chiesto una sola cosa: raccontare quello che sta accadendo nel suo Paese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bianca Balti in lacrime denuncia l’Iran: ‘Uccidono i civili per strada e negli ospedali’

