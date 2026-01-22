Beyond Good and Evil 2 è ancora in sviluppo | Ubisoft non ha cancellato il gioco rivela un report

Beyond Good and Evil 2, ancora in fase di sviluppo, è stato recentemente oggetto di attenzione grazie a un report che conferma l’assenza di cancellazioni da parte di Ubisoft. Nonostante le attese e le speculazioni, il progetto prosegue, mantenendo vivo l’interesse dei fan e del pubblico. Questa notizia rassicura gli appassionati, sottolineando l’impegno della casa di produzione nel portare a termine il titolo.

Beyond Good and Evil 2 torna a far parlare di sé con un aggiornamento che smentisce le voci di cancellazione. Secondo un nuovo report, Ubisoft non ha messo fine allo sviluppo del progetto, nonostante la recente ristrutturazione interna e l’eliminazione di diversi giochi non ancora pubblicati. Il titolo resta quindi ufficialmente in vita, anche se il suo futuro rimane incerto. Parliamo di uno dei progetti più longevi dell’industria videoludica, simbolo di ambizione ma anche di profonde difficoltà produttive. La conferma della sua sopravvivenza rappresenta un segnale importante per chi segue da anni l’evoluzione del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Ubisoft ha annunciato una profonda ristrutturazione: ha cancellato 6 giochi e rimandato 7 titoliUbisoft ha comunicato una significativa ristrutturazione aziendale, che prevede l’annullamento di 6 giochi e il rinvio di 7 titoli.

Ubisoft ha cancellato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo RemakeUbisoft ha annunciato la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, confermando la fine dello sviluppo di uno dei progetti più complessi dell’azienda negli ultimi anni.

