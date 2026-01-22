Best of Show | selezione di fotografie straordinarie nella House of Lucie di Ostuni
Il 25 gennaio alle 18.30, presso la House of Lucie di Ostuni, si inaugura “Best of Show”, una mostra collettiva dedicata alle fotografie vincitrici delle categorie degli International Photography Awards 2025. L’esposizione presenta una selezione di immagini di elevata qualità, frutto del talento di fotografi riconosciuti a livello internazionale. Un’occasione per apprezzare la varietà e la profondità del linguaggio visivo contemporaneo.
