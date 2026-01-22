Bertinoro formati i nuovi consigli di zona | tutti gli eletti
Sabato scorso si sono concluse le operazioni di voto e scrutinio per il rinnovo dei Consigli di Zona nel Comune di Bertinoro. I nuovi eletti sono stati ufficialmente proclamati, segnando l'inizio di un nuovo mandato amministrativo. Questa fase rappresenta un momento importante per la comunità locale, che potrà contare su rappresentanti rinnovati per affrontare le sfide del territorio.
Si sono concluse sabato scorso le operazioni di voto e di scrutinio per il rinnovo dei Consigli di Zona del Comune di Bertinoro, chiamati a svolgere il nuovo mandato amministrativo. I risultati definitivi, pubblicati all'Albo Pretorio comunale, delineano la composizione dei cinque Consigli di.
Elezioni dei consigli di quartiere, tutti gli eletti: 57 donne e 63 uomini. All'Oltresavio il recordman di preferenzeSi sono concluse le elezioni dei consigli di quartiere a Cesena, con 120 eletti: 57 donne e 63 uomini.
