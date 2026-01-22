Bertinoro formati i nuovi consigli di zona | tutti gli eletti

Sabato scorso si sono concluse le operazioni di voto e scrutinio per il rinnovo dei Consigli di Zona nel Comune di Bertinoro. I nuovi eletti sono stati ufficialmente proclamati, segnando l'inizio di un nuovo mandato amministrativo. Questa fase rappresenta un momento importante per la comunità locale, che potrà contare su rappresentanti rinnovati per affrontare le sfide del territorio.

