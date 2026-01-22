Beni confiscati | nasce il nuovo spazio aggregativo ‘LIBRINO UP!’

Il 24 gennaio alle 10, nel quartiere Librino, apre ufficialmente LIBRINO UP!, un nuovo spazio dedicato a minori e giovani. Situato in viale Castagnola 34, il centro nasce come luogo di aggregazione e inclusione, promuovendo iniziative e attività per la comunità locale. L’inaugurazione rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e offrire spazi di confronto e crescita.

Sabato 24 gennaio alle ore 10, nei locali di viale Castagnola 34, nel quartiere Librino, aprirà ufficialmente LIBRINO UP!, un nuovo spazio aggregativo dedicato a minori e giovani. L'iniziativa è stata promossa dall' Amministrazione comunale, che ha trasformato un bene confiscato alla mafia in un luogo di incontro e crescita, grazie ai fondi del Pnrr destinati alla riqualificazione a fini sociali. Le autorità presenti all'apertura. All'inaugurazione parteciperanno il sindaco Enrico Trantino e l' assessore ai Beni confiscati Viviana Lombardo, insieme alla prefetto Paola Spena, Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, e al prefetto di Catania Pietro Signoriello.

