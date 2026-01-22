benevento 45enne nigeriano scarcerato per fine pena

Un cittadino nigeriano di 45 anni, recentemente scarcerato per il termine della pena, è stato trasferito dalla Polizia di Stato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. L’operazione rientra nelle attività di controllo e gestione dei soggetti in stato di detenzione o in attesa di rimpatrio, garantendo il rispetto delle norme vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha trasferito presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (Potenza) un 45enne nato in Nigeria che ieri mattina era stato scarcerato per fine pena. L’uomo aveva terminato di scontare presso la Casa Circondariale di Benevento una condanna di 7 anni e mesi 2 di reclusione in quanto appartenente ad associazione di tipo mafioso e una condanna a 8 mesi di reclusione per detenzione di materiale pedopornografico. Inoltre, lo stesso annovera a suo carico anche precedenti per stupefacenti, favoreggiamento della prostituzione, estorsione, immigrazione clandestina e reati contro la persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

