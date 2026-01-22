Belpietro e Sallusti | Lo strapotere dei giudici va fermato

Belpietro e Sallusti evidenziano una questione importante: l’eccessivo potere dei giudici e le ingiustizie del sistema giudiziario. Ogni anno, molte persone innocenti vengono detenute, mentre lo Stato sostiene costi elevati senza ottenere responsabilità dai magistrati. È necessario un dibattito serio e strutturato per affrontare queste criticità e garantire un sistema più equo e trasparente.

Ogni anno mille italiani finiscono in carcere senza motivo. Lo Stato paga milioni, ma i magistrati non rispondono mai. E intanto chi delinque resta libero e spesso uccide. Ecco perché è fondamentale votare Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

