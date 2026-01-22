Belen Rodriguez i dettagli del due di picche a Iannone | Non mi guardo indietro

Belen Rodriguez ha recentemente commentato il suo rapporto con Iannone, precisando di non voler tornare indietro sui propri sentimenti. Dopo un tentativo di riavvicinamento che aveva attirato l’attenzione, l’argentina ha espresso la volontà di andare avanti, senza rimpianti. La loro storia continua a suscitare interesse, ma Belen si concentra sul presente e sulle scelte future, mantenendo un atteggiamento riservato e riflessivo.

Un riavvicinamento anzi, un tentativo di riavvicinamento che aveva fatto molto parlare, qualche settimana fa. Parliamo della “mossa a sorpresa” di Andrea Iannone che, mentre infuriavano le voci sulla rottura con Elodie, con un gesto social che non poteva certo passare inosservato, aveva riacceso.🔗 Leggi su Today.it

«Non amo le minestre riscaldate. Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore». Belen Rodriguez non lascia spazio ai dubbi e, mentre affronta un nuovo trasloco, chiarisce anche la sua situazione sentimentale. La showgirl - facebook.com facebook