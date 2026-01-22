Beautiful streaming replica puntata 22 gennaio 2026 | Video Mediaset

Scopri come rivedere la puntata di Beautiful del 22 gennaio 2026, disponibile in streaming e replica su Video Mediaset. In questa puntata, vengono svelati importanti sviluppi nella trama, con Steffy che affronta la verità sulla presunta morte di Sheila. Un’occasione per seguire gli eventi della soap americana in modo semplice e accessibile, quando preferisci.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 22 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy è sconvolta dalla rivelazione che Sheila non è veramente morta. Finn le racconta che la persona uccisa da Steffy non era Sheila, bensì Sugar, una donna identica a lei. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

