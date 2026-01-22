Bayern nelle prime 8 Colpo Liverpool Poker del Barça

La Champions League prosegue con risultati significativi: il Bayern si conferma tra le prime otto, mentre il Liverpool ottiene un importante successo e il Barcellona conquista un poker di gol. Tra le partite di martedì, spiccano il 4-1 di Brugge su Kairat e il 6-1 del Real Madrid sul Monaco. Risultati che rafforzano le posizioni delle squadre in corsa per la qualificazione, in un torneo ricco di emozioni e sorprese.

Champions League. Martedì Kairat Almaty-Club Brugge 1-4, BodøGlimt-Manchester City 3-1, Copenhagen-Napoli 1-1, Inter-Arsenal 1-3, Olympiacos-Leverkusen 2-0, Real Madrid-Monaco 6-1, Sporting-PSG 2-1, Tottenham-Borussia Dortmund 2-0, Villarreal-Ajax 1-2. Ieri: Galatasaray-Atletico M. 1-1 (Simeone, aut. Llorente), Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2 (2 Duran, Uzun, Chaibi, Mustafazada), Atalanta-A. Bilbao 2-3 (Scamacca, Guruzeta, Serrano, Navarro, Krstovic), Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise 2-0 (2 Kane, foto), Chelsea-Pafos 1-0 (Caicedo), Juventus-Benfica 2-0 (Thuram, McKennie), Marsiglia-Liverpool 0-3 (Szoboszlai, aut. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

