Il match tra Bayern Monaco e Augsburg, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:30, rappresenta un classico del calcio bavarese. In questa occasione, analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo e obiettivo di un incontro che vede il Bayern, guidato da Kompany, affrontare una sfida importante nel contesto della Bundesliga.

Uscito trionfalmente dall’ennesima fatica di coppa il Bayern Monaco dominatore della Bundesliga è impegnato nel derby bavarese contro l’Augsburg. L’Union St. Gilloise non ha rappresentato un grosso ostacolo per la squadra di Kompany che ha liquidato l’impegno senza troppi problemi blindando il secondo posto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Solo l’Arsenal è stato capace di fermare Kane e compagni in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di Kompany

Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di KompanyIl match tra Bayern Monaco e Augsburg, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30, rappresenta un derby bavarese molto atteso.

Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di KompanyIl match tra Bayern Monaco e Augsburg si svolgerà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:30.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bundesliga, Bayern Monaco-Augsburg diretta tv live: lo streaming gratis; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; quote Bayern Monaco Augsburg: il pronostico sui bavaresi; Le partite di oggi: giocano Como e Lazio, in campo tante big europee.

Bundesliga 2025-2026: Bayern Monaco-Augsburg, le probabili formazioniProbabili formazioni Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Bishof, Kim, Tah, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Zesiger, Schlotterbeck, Keitel; ... sportal.it

Bundesliga, Bayern Monaco-Augsburg diretta tv live: lo streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Bayern Monaco-Augsburg: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

EUROLEGA - Intanto coach Pesic ieri sera si è portato a casa un altro scalpo non da poco: dopo aver battuto il Panathinaikos il Bayern Monaco batte anche il Valencia 93-89 con l'ex Olimpia Milano Neno Dimitrijevic da 12+7 assist oltre ai 19 punti di Lucic x.com

Perisic ora spinge per tornare all'Inter! Il piano dei nerazzurri passa dal... Bayern Monaco - facebook.com facebook