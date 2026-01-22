Battlefield 6 è stato il gioco più venduto in USA nel 2025 | ha superato Call of Duty | Black Ops 7

Nel 2025, Battlefield 6 si è affermato come il videogioco più venduto negli Stati Uniti, superando titoli storici come Call of Duty: Black Ops 7. Questa leadership riflette i cambiamenti nelle preferenze dei giocatori e l’evoluzione del settore videoludico, evidenziando l’importanza di innovazione e qualità nelle scelte di consumo. Un dato significativo che testimonia la dinamica competitiva del mercato dei videogiochi nel corso dell’anno.

Battlefield 6 si impone come il videogioco più venduto negli Stati Uniti nel 2025, ribaltando una delle gerarchie più consolidate del mercato. I dati, diffusi da Circana e analizzati da Mat Piscatella, mostrano come lo sparatutto di DICE ed Electronic Arts sia riuscito a chiudere l’anno in testa alle classifiche annuali, nonostante una finestra di vendita inferiore ai tre mesi. Un risultato che segna un passaggio significativo per il franchise e per l’intero settore. Secondo le rilevazioni ufficiali, Battlefield 6 aveva perso la prima posizione mensile già a novembre, ma le vendite cumulative sono state sufficienti per superare tutti i concorrenti nel conteggio finale del 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it

