Battaglia alla violenza di genere Il Comune di Muggò in piazza

Il Comune di Muggò invita la cittadinanza a partecipare a un evento pubblico in piazza, promosso da tutte le forze politiche, per sensibilizzare sulla lotta contro la violenza di genere. A pochi giorni da un grave episodio, l’iniziativa mira a promuovere il rispetto e la tutela delle donne, rafforzando il senso di comunità e prevenzione. L’appuntamento è fissato per domani alle 18.

Forze politiche di maggioranza e minoranza unite per dire no alla violenza di genere. A una decina di giorni di distanza dall’accoltellamento di una donna da parte del marito, l’amministrazione promuove per domani alle 18.30 un momento di riflessione dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. "La decisione - sottolineano dall’amministrazione - nasce dalla volontà di offrire alla cittadinanza uno spazio di consapevolezza e partecipazione civile su un tema che riguarda l’intera comunità e che, anche alla luce dei gravi fatti di cronaca avvenuti sul territorio, interpella profondamente le istituzioni e la società nel suo insieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battaglia alla violenza di genere. Il Comune di Muggò in piazza "Posto occupato", il Comune di Fossacesia aderisce alla campagna contro la violenza di genereIl Comune di Fossacesia ha aderito alla campagna nazionale “Posto Occupato”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere. Leggi anche: L’impegno comune di istituzioni e organizzazioni del territorio per il contrasto alla violenza di genere, nasce Tavolo Antiviolenza della città di Napoli Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Battaglia alla violenza di genere. Il Comune di Muggò in piazza; Violenza di genere, Nordio: Educare al rispetto; La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito; Bruna Tabarri: La cittadinanza spagnola è il riconoscimento della nostra battaglia antifascista. Semenzato: «L’autonomia finanziaria rende le donne libere dalla violenza»La deputata di Coraggio Italia intervenuta ieri al convegno Codice Rosso e oltre: un percorso tra cultura e tutela. La forza di una rete che funziona al Centro Culturale Candiani ... veneziatoday.it Violenza donne: A. Meloni, 'non ci stancheremo mai di combattere questa battaglia'Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Dal nastro di arrivo di Corri Libera, tengo a ringraziare vivamente i ministri Eugenia Roccella, Andrea Abodi e Giuseppe Valditara per aver voluto e promosso questa corsa, ... lagazzettadelmezzogiorno.it #torreannunziata Dallo stadio a una battaglia di civiltà contro la violenza nello sport ( ) facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.