Basta alle fontanelle pirotecniche Dopo i locali ora anche i comuni si muovono Via alle ordinanze

Da oggi i comuni italiani rafforzano le misure di sicurezza contro i rischi legati alle fontanelle pirotecniche. Dopo i divieti nei locali, anche le amministrazioni comunali adottano ordinanze per vietare l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici in spazi pubblici. Una scelta volta a garantire maggior tutela e sicurezza per cittadini e ambienti, in un quadro di attenzione crescente alla prevenzione degli incidenti.

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 22 gennaio 2026 – Stop all'utilizzo di fiamme libere, articoli pirotecnici e fiamme ornamentali o decorative all'interno dei locali pubblici. La decisione arriva dal comune di Castiglion Fiorentino, che dpo la tragedia di Crans-Montana ha deciso di intervenire in modo deciso sul tema, approvando un'ordinanza con effetto immediato. A farlo sapere è il sindaco Mario Agnelli, che spiega come dal terribile evento svizzero sia subito scaturita una riflessione che, appunto, ha portato a vietare l'uso di questi oggetti pirotecnici. Attendees gather in mourning, placing messages, candles, and flowers at a memorial site in front of the bar "Le Constellation" during a national day of mourning in Crans-Montana, on January 9, 2026, in tribute to the victims of the fire that ravaged the bar on New Year's Eve, killing 40 people and injuring 116 others, most of them teenagers.

