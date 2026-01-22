Basket Under 13 torna il Junior Nba Fip Championship | a Livorno il draft con oltre 1300 giovani cestisti

Il Junior NBA FIP Championship torna a Livorno, offrendo a oltre 1.300 giovani cestisti l’opportunità di partecipare al draft. Questa iniziativa coinvolge quasi 20.000 ragazzi in tutta Italia, suddivisi in più di 1.500 squadre tra maschile e femminile. Un’occasione per i giovani atleti di avvicinarsi al mondo del basket professionistico, sviluppando competenze e passione in un contesto di crescita e divertimento.

Quasi ventimila giovanissimi in tutta Italia, oltre 1.500 squadre tra maschile e femminile e l'emozione di sentirsi, almeno un po', parte del mondo Nba. Sono questi i numeri e lo spirito del Jr Nba Fip Championship, il prestigioso torneo ispirato al basket a stelle e strisce riservato alle.🔗 Leggi su Livornotoday.it

