Basket Eurolega | L’Olimpia sprofonda contro lo Zalgiris tra errori e fischi arbitrali folli

L’Olimpia Milano subisce una sconfitta al Palalido contro lo Zalgiris Kaunas, compromettendo le chance di qualificazione ai play-in di Eurolega. La partita è stata caratterizzata da numerosi errori e decisioni arbitrali contestate, che hanno influenzato l’andamento dell’incontro. Una sconfitta che mette in discussione le ambizioni della squadra in questa fase della competizione.

Perde l’EA7 Emporio Armani Milanio al Palalido contro lo Zalgiris Kaunas e vede i play-in scappare via. Una partita folle, dove Milano spesso mostra bellissime cose, ma poi si spegne, con alcuni clamorosi errori arbitrali a incanalare il match verso la Lituania. Ottimo avvio di Milano, che dopo aver concesso i primi due punti agli avversari trova una giocata da quattro punti di Shavon Shields allo scadere dei 24”. E sono proprio il capitano biancorosso e Josh Nebo i protagonisti della prima metà del primo quarto, con l’ottima difesa del centro di Milano e canestri che valgono il +8 dopo 5 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tra poco la palla a dueBenvenuti alla diretta testuale di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, incontro valido per la ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2025-2026.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 78-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Lo scatenato, lituani avanti a 1? dal termineSegui la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas in tempo reale.

