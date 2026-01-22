Basket coppe europee | la Virtus accarezza l’impresa vince il Fenerbache 85-80

La Virtus Bologna si confronta con il Fenerbahçe nella ventiduesima giornata di Eurolega, ottenendo una sconfitta per 85-80 in casa. La partita ha mostrato impegno e determinazione da parte dei biancoblù, che sono andati vicini a un risultato positivo contro una delle squadre più competitive del torneo. Un confronto che evidenzia il livello di competitività e le sfide della stagione europea.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Sfiora il gran colpo la Virtus che nella ventiduesima giornata di Eurolega registra una battuta d'arresto casalinga contro il Fenerbahce corsaro per 80-85. Pajola e soci sono così costretti alla frenata dopo aver vinto nelle recenti uscite contro il Panathinaikos e Dubai. Non basta un immenso Carsen Edwards da 35 punti con 814 al tiro. E' proprio Edwards, recuperato in extremis dopo essere stato in dubbio per un problema muscolare, il protagonista nelle prime battute di gioco: suoi i primi tredici punti su diciannove totali che lanciano dopo sei giri di lancette i felsinei sul 19-9 mandando su tutte le furie coach Jasikevicius, costretto a ricorrere alla propria panchina da cui entrano elementi del calibro di Horton-Tucker e Nando De Colo.

