Barron Trump salva l’amica a Londra dall’ex aggressivo La chiamata su FaceTime e l’allerta alla polizia britannica

Barron Trump ha recentemente aiutato una ragazza a Londra, intervenendo dopo aver assistito a un'aggressione durante una chiamata FaceTime. La sua segnalazione alla polizia britannica ha contribuito a garantire la sicurezza dell’amica in una situazione di pericolo. Questo episodio evidenzia come un semplice gesto possa fare la differenza in momenti di emergenza, sottolineando l’importanza della sensibilità e della prontezza di intervento.

«Chiamo dagli Stati Uniti, mi ha appena chiamato una ragazza. la stanno picchiando». Così Barron Trump ha salvato la vita di una ragazza a Londra, dopo aver assistito alla sua aggressione durante una videochiamata su FaceTime. La giovane, sua amica, era stata aggredita dal suo ex fidanzato. Durante il processo racconta di aver chiamato Barron e che lui stesso avrebbe poi allertato i servizi di emergenza, spingendo la polizia britannica a intervenire sul posto il 18 gennaio, poco dopo le 2 del mattino. «Quella chiamata è stata come un segno di Dio in quel momento». La ragazza ha affermato che il suo ex compagno russo, Matvei Rumianstev, 22 anni, era geloso della sua amicizia con Barron Trump.🔗 Leggi su Open.online

Barron, il figlio di Trump, salva una donna: cosa è successoBarron Trump, figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato menzionato in un caso giudiziario a Londra, dove una donna ha dichiarato di essere stata salvata da lui durante un'aggressione da parte del suo ex fidanzato.

