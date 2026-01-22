Barron Trump, figlio di Donald Trump, ha dimostrato attenzione e sensibilità intervenendo in un episodio di violenza domestica. Dopo aver conosciuto una donna sui social media, ha contattato le autorità di Londra da New York, segnalando l'aggressione da parte dell'ex fidanzato. Questo gesto evidenzia l'importanza della solidarietà e dell'aiuto tempestivo in situazioni di emergenza, indipendentemente dalla distanza geografica.

Barron Trump, il figlio del presidente degli Stati Uniti, avrebbe salvato una donna da un’aggressione domestica chiamando, da New York, la polizia di Londra. Il giovane avrebbe detto agli agenti di “aver ricevuto una telefonata da una ragazza” che conosceva e che la stavano picchiando. La chiamata di Barron Trump a Londra I fatti risalgono a un anno fa, ma sono emersi ora durante una causa che si sta svolgendo a Snaresbrook, poco fuori Londra. Come riporta Il Corriere della Sera, durante le udienze è stata fatta sentire la telefonata di Barron Trump, il 18 gennaio 2025 alle 2:23 am, ai servizi d’emergenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barron Trump figlio di Donald salva una donna dall'aggressione domestica, chiama polizia di Londra da New York

Barron Trump salva l’amica a Londra dall’ex aggressivo. La chiamata su FaceTime e l’allerta alla polizia britannicaBarron Trump ha recentemente aiutato una ragazza a Londra, intervenendo dopo aver assistito a un'aggressione durante una chiamata FaceTime.

Barron, il figlio di Trump, salva una donna: cosa è successoBarron Trump, figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato menzionato in un caso giudiziario a Londra, dove una donna ha dichiarato di essere stata salvata da lui durante un'aggressione da parte del suo ex fidanzato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Secondo quanto riferito, Barron Trump ha salvato la vita a una donna dopo aver assistito a una violenta aggressione durante la chiamata FaceTime; Trump 2.0, come i meme hanno riscritto la cronaca della Casa Bianca; Christian di Danimarca e la formazione da Ussaro della Guardia. Sarà pronto per la Groenlandia?; Groenlandia, Barron Trump sposa la principessa Isabella di Danimarca e in cambio l'isola viene concessa in dote agli Usa - il POST VIRALE.

Barron Trump salva una donna da un'aggressione con una telefonata dagli USA alla polizia di LondraIl 19enne ultimogenito di Donald e Melania Trump avrebbe salvato da violenza domestica una donna conosciuta sui social: la telefonata da oltreoceano alla polizia fatta stentire durante il processo ... msn.com

Barron Trump salva l’amica a Londra dall’ex aggressivo. La chiamata su FaceTime e l’allerta alla polizia britannicaLa giovane ha raccontato l'aiuto ricevuto dall'amico durante il processo. Matvei Rumianstev, 22 anni, era geloso della sua amicizia con il figlio di Trump L'articolo Barron Trump salva l’amica a Londr ... msn.com

Si erano conosciuti attraverso i social e quando lui ha visto che lei veniva aggredita dal suo ex boyfriend, ha alzato il telefono e, dagli Usa, ha allertato la polizia di Londra. È la vicenda in cui è coinvolto il figlio di Melania e Donald Trump, Barron, 19 anni, che d - facebook.com facebook

Barron Trump salva una donna da un'aggressione con una telefonata dagli Usa alla polizia di Londra x.com