Barron il figlio di Trump salva una donna | cosa è successo

Barron Trump, figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato menzionato in un caso giudiziario a Londra, dove una donna ha dichiarato di essere stata salvata da lui durante un'aggressione da parte del suo ex fidanzato. L'episodio ha attirato l'attenzione sui fatti e sui dettagli dell'intervento, che sono ora al centro di un procedimento legale.

Una donna che ha dichiarato di essere stata aggredita dal suo ex fidanzato ha affermato davanti ai giudici di un tribunale di Londra di essere stata salvata da Barron Trump, il più giovane dei figli del presidente Usa Donald. L’episodio risale al 18 gennaio: secondo quanto affermato dalla presunta vittima, dopo aver risposto alla chiamata FaceTime e aver assistito alla presunta aggressione, il diciannovenne avrebbe contattato i soccorsi, spingendo la polizia britannica a intervenire. La donna, la cui identità non è stata rivelata, ha affermato che il suo ex compagno, il russo Matvei Rumianstev, era geloso della sua amicizia con il giovane Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Barron Trump, il figlio-pertica di Donald tra fede ritrovata, criptovalute e zero socialBarron Trump, figlio di Donald Trump, ha recentemente attirato l’attenzione dei media americani grazie a un film in uscita su Melania.

Trump scherza a cena gala per Bin Salman: "Ho presentato Cristiano Ronaldo a Barron. Ora mio figlio mi rispetta di più"

