Barista e pizzaiolo | i campioni a Rimini sono bergamaschi

I PREMI. Grandi riconoscimenti per un pizzaiolo e un barista bergamaschi al Sigep di Rimini: Juri Lotti e Federico Pinna. Pinna rappresenterà ora l’Italia ai mondiali a Panama dal 23 al 25 ottobre. Grandi riconoscimenti per un pizzaiolo e un barista bergamaschi al Sigep di Rimini. Juri Lotti, che gestisce dal 2021 la pizzeria alla Fara in via Porta Dipinta, si è laureato campione del mondo nella categoria Mistery Box all’interno del concorso «Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champions Games», organizzato da Ristorazione Italiana Magazine all’interno della fiera internazionale dedicata alla filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, pizza e panificazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Federico Pinna è il barista più bravo d’Italia: il bergamasco campione al Sigep di RiminiFederico Pinna, nato nel 1998 a Bergamo, è il nuovo campione italiano tra i baristi.

