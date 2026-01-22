È stato pubblicato il bando per l’assegnazione dello stabile di via San Dionigi, dopo l’esclusione dell’associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo. Attualmente, sono in corsa tre partecipanti per la gestione dello spazio, che potrebbe diventare una nuova sede per il centro sociale, in seguito allo sgombero della precedente sede di via Watteau avvenuto il 21 agosto.

di Marianna Vazzana L’associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo è stata esclusa dai partecipanti in lizza per l’assegnazione dello stabile di via San Dionigi, che si era ipotizzato potesse diventare la nuova casa del centro sociale dopo lo sgombero dalla storica sede di via Watteau lo scorso 21 agosto. Un fatto che tuttavia non sorprende, se si considera che già lo scorso settembre gli attivisti e le associazioni dello Spazio Pubblico Autogestito avevano escluso che quell’area potesse rappresentare una soluzione per la regolarizzazione del Leonka. "Risanare quell’area è una missione impossibile", sosteneva Daniele Farina, una delle storiche anime del centro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bando per via San Dionigi. Via le Mamme del Leonka. In lizza tre partecipanti

