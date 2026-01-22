Bagnoli e America' s Cup Bassolino striglia la maggioranza | Manfredi ha rinunciato a parco e spiaggia pubblica?
Antonio Bassolino torna a parlare di Bagnoli, criticando la gestione dell’area e chiedendo un consiglio comunale straordinario per discutere della riqualificazione. In particolare, l’ex sindaco si è rivolto alla maggioranza, sollevando dubbi sulle decisioni riguardanti il parco e la spiaggia pubblica. La proposta mira a coinvolgere cittadini e associazioni nel confronto, per garantire trasparenza e partecipazione nel futuro di Bagnoli.
Antonio Bassolino è tornato oggi a intervenire nell'aula via Verdi su Bagnoli, chiedendo la convocazione immediata di un consiglio comunale straordinario dedicato alla riqualificazione dell’area, con un confronto pubblico con cittadini e associazioni.Nel suo intervento, l'ex sindaco sollecita il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Protesta comitati, 'Coppa America speculazione che devasta Bagnoli'Protesta all'esterno di Piazza Plebiscito, davanti a Palazzo Reale di Napoli, dove è stata presentata l'America's Cup da parte di circa 250 cittadini di Bagnoli e di altri quartieri della città. (ANSA ... ansa.it
America’s Cup, team a Napoli a maggio 2026: corsa sui lavori a Bagnoli, bisogna anticipare di 2 mesiI team dell’America’s Cup a Napoli già a fine maggio. Pre-regate a luglio. Manfredi sui lavori a Bagnoli: Si valuta di poter anticipare di 1-2 mesi. Sfida New Zealand-Luna Rossa per avere gli hotel ... fanpage.it
Napoli, protesta dei Comitati Bagnoli: "Questa è un'America Pacco" - GUARDA IL SERVIZIO #StileTV #stiletvhs #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook
Protesta comitati, 'Coppa America speculazione che devasta Bagnoli'. In 250 con grande scatola di cartone con la scritta "America pacco" #ANSA x.com
