Bagnoli e America' s Cup Bassolino striglia la maggioranza | Manfredi ha rinunciato a parco e spiaggia pubblica?

Antonio Bassolino torna a parlare di Bagnoli, criticando la gestione dell’area e chiedendo un consiglio comunale straordinario per discutere della riqualificazione. In particolare, l’ex sindaco si è rivolto alla maggioranza, sollevando dubbi sulle decisioni riguardanti il parco e la spiaggia pubblica. La proposta mira a coinvolgere cittadini e associazioni nel confronto, per garantire trasparenza e partecipazione nel futuro di Bagnoli.

