Azienda piacentina solida solo di facciata | la Finanza scopre riciclaggio di proventi illeciti e fatture false

Da ilpiacenza.it 22 gen 2026

Le autorità finanziarie di Piacenza hanno avviato un’operazione di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore, accertando pratiche di riciclaggio di denaro e emissione di fatture false. La procedura, eseguita su delega della Procura della Repubblica, riguarda un patrimonio stimato in circa 350 mila euro. L’indagine evidenzia come un’azienda apparentemente stabile possa celare attività illecite, sottolineando l’importanza di controlli e verifiche nel settore economico.

Su delega della Procura della Repubblica di Piacenza, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di beni, per un importo di circa 350 mila euro, emesso nei confronti di un imprenditore.Lo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

