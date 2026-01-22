Avellino da applausi | la capolista Pesaro cede 93-73

In una partita di grande sostanza, l’Unicusano Avellino Basket ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista VL Pesaro, con il punteggio di 93-73. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione, rispondendo efficacemente alle sfide del momento. Questa prestazione rappresenta un segnale positivo per il proseguo del campionato, confermando il potenziale e la crescita del team irpino.

Tempo di lettura: 3 minuti Prestazione di spessore e risposta concreta alle difficoltà del momento per Unicusano Avellino Basket, che supera con autorità la capolista VL Pesaro con il punteggio di 93-73. Una vittoria netta, meritata e mai in discussione, che consente ai biancoverdi di ritrovare fiducia e slancio in vista del prossimo impegno di campionato. Avellino affronta la prima della classe con l’atteggiamento giusto, dimostrando sin dalle prime battute grande intensità e attenzione ai dettagli. Nonostante un periodo segnato da problemi fisici e rotazioni ridotte, la squadra irpina riesce a sopperire alle difficoltà con un gioco corale efficace e una difesa solida, capace di limitare le principali opzioni offensive degli ospiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino da applausi: la capolista Pesaro cede 93-73 Leggi anche: La Vuelle Pesaro schianta anche Avellino 93-72 e resta sola in vetta Leggi anche: Serie A2: la Givova Scafati cede solo nel finale sul campo della capolista Pesaro Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Rimonta da applausi, la Carrarese ribalta l’Avellino e passa al Partenio; Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti con la Fanfara del 10° RGT Campania; Serie B, il girone di ritorno si apre con l'anticipo Sampdoria-Virtus Entella. Il programma completo; Cultura della legalità, ad Avella 200 studenti protagonisti al concerto dei carabinieri. Rimonta da applausi, la Carrarese ribalta l’Avellino e passa al PartenioCon un recupero di carattere, alla prima del girone di ritorno, i giallo azzurri conquistano un'importante vittoria in trasferta ... noitv.it Diretta/ Avellino Sampdoria (risultato finale 2-1): colpo di Coda blucerchiato! (Serie B, 10 gennaio 2025)Diretta Avellino Sampdoria streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Partenio per il diciannovesimo turno della Serie B stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net Rimonta da applausi, la Carrarese ribalta l’Avellino e passa al Partenio Con un recupero di carattere, alla prima del girone di ritorno, i giallo azzurri conquistano un'importante vittoria in trasferta... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.