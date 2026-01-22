Avellino arrestato 24enne condannato a sei anni di reclusione

Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato di Cervinara (AV) ha arrestato un 24enne condannato a sei anni di reclusione per furto aggravato, ricettazione, porto abusivo di armi e resistenza. L’uomo, residente in provincia di Avellino, è stato rintracciato e trasferito in istituto penitenziario. L’operazione rientra nelle attività di controllo e sicurezza svolte dalle forze dell’ordine sul territorio.

Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Cervinara (AV) hanno rintracciato e tratto in arresto un ventiquattrenne domiciliato in questa Provincia, condannato a 6 anni di reclusione per i reati di furto aggravato, ricettazione, porto abusivo di armi, resistenza.

