Auto saccheggiata in zona Belvedere di Battipaglia la vittima | Oltre la borsa hanno rubato un libretto intestato a un bimbo di 2 anni

A Battipaglia, nella zona Belvedere, si sono verificati nuovi furti di auto in sosta. Un cittadino ha segnalato su Facebook che ignoti hanno forzato un veicolo, portando via una borsa e un libretto intestato a un bambino di due anni. Questi episodi evidenziano ancora una volta la vulnerabilità delle auto parcheggiate nella zona e la necessità di maggiore attenzione e sicurezza.

Ancora auto in sosta prese di mira, nella Piana del Sele. Nel gruppo Facebook "Sei di Battipaglia se", infatti, un cittadino ha denunciato che ignoti, in zona Belvedere, hanno sfondato un'auto per rubare una borsa, portando via anche il libretto intestato a un bambino di appena due anni.

