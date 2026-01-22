Auto perde olio in centro asfalto scivoloso da via Marconi a via Matteotti | FOTO

Un problema di perdite di olio da un veicolo ha interessato il centro storico di Viterbo, creando una chiazza scura sull’asfalto tra via Marconi e via Matteotti. La presenza di questa sostanza ha causato difficoltà alla circolazione e rappresenta un rischio per pedoni e motociclisti. Interventi tempestivi sono necessari per garantire la sicurezza e ripristinare la normale viabilità nella zona.

Una lunga striscia nera nel centro storico di Viterbo sta creando non pochi grattacapi alla circolazione e qualche brivido per l'incolumità di passanti e centauri. Tutto è iniziato da via del Repuzzolo, dove un'auto ha cominciato a perdere una quantità massiccia di olio motore, trasformando.

