Auto in fiamme in via Traversagna

Nella sera del 21 gennaio, in via Traversagna Sud nel comune di Vecchiano, si è verificato un incendio che ha interessato un veicolo. L’incidente è stato prontamente segnalato, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e tutelare la sicurezza pubblica. La dinamica dell’evento è oggetto di ulteriori accertamenti.

Auto in fiamme nella tarda serata di ieri, 21 gennaio, in via Traversagna Sud nel comune di Vecchiano. Il conducente del veicolo, avvertendo forte odore di bruciato durante la marcia, è riuscito ad accostare il mezzo al margine della corsia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno.

