Australian Open Sinner non suda neanche | Duckworth battuto in meno di due ore 6-1 6-4 6-2

Jannik Sinner prosegue senza incertezze il suo cammino agli Australian Open. Il numero 2 del mondo ha superato l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco, centrando la qualificazione al terzo turno del primo Slam della stagione. Match controllato dall’inizio alla fine Una prova solida e continua quella dell’azzurro, che ha impostato il match su un servizio efficace e su risposte profonde, togliendo ritmo e certezze all’avversario. Sinner ha gestito i momenti chiave dell’incontro con lucidità, mantenendo sempre il controllo dello scambio e riducendo al minimo le sbavature. 🔗 Leggi su Feedpress.me

