Jannik Sinner ha superato James Duckworth con un risultato netto e senza particolari difficoltà, conquistando così l'accesso al terzo turno degli Australian Open. Il tennista italiano ha dimostrato solidità e determinazione, chiudendo l'incontro in tre set. La partita si è svolta con un andamento controllato, confermando la buona forma di Sinner nel primo grande appuntamento del 2024.

AGI - Jannik Sinner accede al terzo turno degli Australian Open, imponendosi senza problemi sull'australiano James Duckworth, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il numero 2 al mondo, campione delle ultime due edizioni del primo slam dell'anno, al terzo turno affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 ATP, che, dopo aver eliminato il brasiliano Joao Fonseca (28), si è imposto sul cinese Yibing Wu al quinto set dopo 3 ore e 45 minuti di gioco. "Ho servito nel modo giusto" . "Ogni partita è molto difficile, sono contento di essere al terzo turno. Ho risposto bene e servito nel modo giusto, sono contento della mia prestazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open, Sinner domina Duckworth e vola al terzo turno

Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth sconfitto in tre setJannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open, superando James Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2).

Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth battuto in tre setJannik Sinner supera con facilità il suo avversario, Duckworth, e si qualifica per il terzo turno dell’Australian Open.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner-Gaston: risultato e commento - Live; Sinner, debutto ok. Domina Gaston, che si ritira sotto di due set: Dispiace vincere così; Australian Open, LIVE: Sinner domina Duckworth e vola al terzo turno. Affronterà Spizzirri; Sinner domina Gaston e vola al secondo turno degli Australian Open senza difficoltà.

Australian Open, LIVE: Sinner alle 9 contro Duckworth. In palio il terzo turnoTennis - Australian Open | L'azzurro torna in campo per raggiungere i sedicesimi di finale contro il padrone di casa. La diretta testuale del match su Ubitennis ... ubitennis.com

Sinner domina i turni di battuta e mette pressione a Duckworth nel debutto agli Australian OpenJannik Sinner entra in campo sulla Rod Laver Arena con l’autorità del top player che ha appena vinto Melbourne 2024 e cerca conferme nel nuovo Australian ... assodigitale.it

Australian Open, Sinner-Duckworth 6-1: Jannik vince il primo set in 26 minuti facebook

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com