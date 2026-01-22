Australian Open Sinner avanza senza sforzi | Duckworth battuto in meno di due ore 6-1 6-4 6-2

Jannik Sinner ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open, superando James Duckworth in meno di due ore con un risultato di 6-1, 6-4, 6-2. La partita si è svolta in modo piuttosto agevole per il tennista italiano, che ha mostrato buona solidità e consolidato la propria posizione nel torneo. Con questa vittoria, Sinner prosegue il suo cammino nel primo Slam dell’anno.

Jannik Sinner prosegue senza incertezze il suo cammino agli Australian Open. Il numero 2 del mondo ha superato l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco, centrando la qualificazione al terzo turno del primo Slam della stagione. Match controllato dall’inizio alla fine Una prova solida e continua quella dell’azzurro, che ha impostato il match su un servizio efficace e su risposte profonde, togliendo ritmo e certezze all’avversario. Sinner ha gestito i momenti chiave dell’incontro con lucidità, mantenendo sempre il controllo dello scambio e riducendo al minimo le sbavature. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Australian Open, Sinner avanza senza sforzi: Duckworth battuto in meno di due ore (6-1/6-4/6-2) Australian Open, Sinner non suda neanche: Duckworth battuto in meno di due ore (6-1/6-4/6-2)Jannik Sinner ha superato James Duckworth in meno di due ore, con un punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, avanzando al terzo turno degli Australian Open. Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth battuto in tre setJannik Sinner supera con facilità il suo avversario, Duckworth, e si qualifica per il terzo turno dell’Australian Open. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Australian Open, Sinner-Gaston: risultato e commento - Live; Sinner-Gaston il francese si ritira sul 6-2 6-1 in favore dell'azzurro - Sinner gioca solo due set; Australian Open, Sinner avanza senza problemi: Gaston costretto al ritiro; Hugo Gaston non riesce a proseguire, vittoria per Jannik Sinner che avanza al secondo turno: rivivi il momento decisivo. Australian Open Sinner contro Duckworth in casa, avanzano Musetti e Darderi nel tabellone principaleJannik Sinner torna sul centrale della Rod Laver Arena da protagonista assoluto, atteso dalla sfida contro l’idolo di casa James Duckworth per un posto al ... assodigitale.it Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con SonegoA Melbourne, l'azzurro numero 2 del mondo sconfigge in tre set l'australiano James Duckworth. Francesco Maestrelli esce contro il serbo Novak Djokovic. Sempre nel secondo turno, Darderi batte Baez ... tg24.sky.it AUSOPEN: Sinner non si ferma più! Un rullo compressore a Melbourne! Altra lezione di tennis di Jannik Sinner che liquida Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2) e vola al terzo turno degli Australian Open! I numeri fanno paura: 17ª vittoria consecuti facebook Sinner-Duckworth 6-1 6-4 6-2 - 12 partite di fila senza perdere un set - 16 vittorie di fila agli Australian Open - 1 outfit agghiacciante Eccellente Jannik x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.