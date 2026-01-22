Australian Open Sinner a valanga su Duckworth trionfa in tre set | ora il terzo turno con Spizzirri

Jannik Sinner si impone con autorità su Jordan Duckworth nel secondo turno degli Australian Open, vincendo in tre set. L’italiano ha mostrato solidità e precisione, dominando il match con un gioco efficace da fondocampo e servizi potenti. Ora si prepara ad affrontare il prossimo avversario, Spizzirri, nell’eventuale terzo turno.

Il match tra Sinner e Duckworth si è aperto con una dominazione assoluta dell'italiano. Sinner è solida da fondocampo e riesce a stancare subito l'avversario, facendolo correre e colpendolo con servizi potentissimi. Sono 10 gli Ace messi a segno da Sinner nel primo set, seguito da altri 8 tra il secondo e il terzo Jannik Sinner continua a difendere il titolo degli Australian Open. In un match senza paragoni, il campione italiano ha passeggiato sul "padrone di casa", l'australiano James Duckwort, sconfitto senza eccessive difficoltà in tre set. Con lo straordinario punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, l'altoatesino è passato al terzo turno, dove ad attenderlo c'è l'americano Eliot Spizzirri, che ha superato il cinese Wu in cinque set.

Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth sconfitto in tre setJannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open, superando James Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2).

Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth battuto in tre setJannik Sinner supera con facilità il suo avversario, Duckworth, e si qualifica per il terzo turno dell’Australian Open.

