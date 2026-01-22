Venerdì agli Australian Open 2026, Jasmine Paolini affronta la 18enne Jovic nel terzo turno alla John Cain Arena di Melbourne. La giornata prevede inoltre le sfide di Alcaraz e Zverev. Il programma si svolge con inizio alle 7 del mattino, offrendo agli appassionati un’anteprima delle partite principali del torneo. Un momento importante per il tennis internazionale, con atleti ai massimi livelli pronti a scendere in campo.

Puntare la sveglia alle ore 7 punto. In quel momento Jasmine Paolini è attesa alla John Cain Arena di Melbourne per il terzo turno degli Australian Open 2026. L’unica azzurra rimasta in tabellone affronta la sorprendente 18enne americana Iva Jovic, numero 27 al mondo, suo best ranking. Sarà ancora piena notte in Italia invece quando sulla Rod Laver Arena scenderanno in campo prima Aryna Sabalenka e poi Carlos Alcaraz, i due numeri uno. La bielorussa sfida Potapova, lo spagnolo ha di fronte l’imprevedibile Corentin Moutet. Nella sessione serale ci saranno Tiafoe e De Minaur: uno dei match più equilibrati di giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, quando gioca Paolini contro la 18enne Jovic: a Melbourne tocca anche ad Alcaraz e Zverev | Il programma di venerdì

Australian Open, Paolini all’esame Jovic per gli ottavi. Tornano in campo Alcaraz e ZverevAll'Australian Open, Paolini affronta Jovic negli ottavi di finale, mentre Alcaraz e Zverev tornano in campo.

Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornataL'Australian Open 2026 apre i battenti a Melbourne, con il primo turno in programma tra il 17 e il 18 gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Quando gioca Jannik Sinner agli Australian Open: a che ora e dove vedere la sfida; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Sinner, quando gioca contro Gaston all’Australian Open: orario e dove vedere il match in tv.

Sinner-Spizzirri, terzo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvAncora tutto facile per Jannik Sinner, che approda al terzo turno degli Australian Open. Il numero due del mondo, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, dopo il successo all ... msn.com

Sinner Australian Open 2026: quando gioca contro Spizzirri e dove vederlo in TV e streamingScopri quando gioca Jannik Sinner agli Australian Open 2026 contro Alex Spizzirri e dove vederlo in TV e streaming. Tutti i dettagli sul terzo turno e la forma smagliante dell’azzurro a Melbourne ... tag24.it

Slam preferito Australian Open Con la vittoria di oggi Jannik Sinner ha reso il primo Major della stagione quello in cui ha vinto più match nella sua carriera, staccando in classifica lo US Open. Riuscirà a mettere a segno la tripletta in questa edizione - facebook.com facebook

“ ***” Siparietto e risate: problema di comunicazione col coach per Maestrelli, durante il match con Djokovic dopo uno splendido scambio Guarda l’Australian Open su #DAZN, tramite i canali Eurosport #Maestrelli #Australia x.com