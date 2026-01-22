Oggi agli Australian Open, Jannik Sinner affronta James Duckworth nel secondo turno del torneo. L'incontro si svolge a Melbourne nella quinta giornata dello Slam e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Dopo aver vinto le ultime edizioni del 2024 e 2025, Sinner cerca di mantenere la sua marcia nel torneo. La sfida rappresenta un passo importante nel percorso del tennista italiano in questa edizione.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista azzurro, nella quinta giornata dello Slam di Melbourne, sfida oggi, giovedì 22 gennaio, l’australiano James Duckworth – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Sinner, all’esordio, ha superato il primo turno con il francese Hugo Gaston, ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso i primi due set, mentre Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic. In caso di vittoria Sinner sfiderà, nel prossimo turno, il vincente di Spizzirri-Wu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, oggi Sinner-Duckworth – Diretta

Sinner-Duckworth, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in direttaIl match tra Jannik Sinner e James Duckworth all’Australian Open 2026 si terrà giovedì 22 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne.

LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un precedente lontano da esorcizzareBenvenuti alla diretta del secondo turno degli Australian Open 2026, con Jannik Sinner in campo contro James Duckworth.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché

Argomenti discussi: Jannik Sinner - James Duckworth all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Australian Open 2026, Gaston si ritira: Sinner approda al secondo turno; Australian Open: Sinner in campo un’ora, poi Gaston si ritira. Avanti anche Musetti, Sonego e Darderi.

Dove vedere Sinner oggi agli Australian Open 2026 in streaming, al secondo turno incontra James Duckworth padrone di casaA Melbourne Jannik Sinner punta a riconquistare il titolo Slam per la terza volta consecutiva. Ecco come seguire in diretta tutti i suoi match ... gqitalia.it

Australian Open 2026, dove vedere oggi Sinner in diretta tv e streamingJannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026 e lo fa in una sfida che promette attenzione e atmosfera speciale. Il numero uno azzurro affronterà ... funweek.it

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi facebook