Australian Open oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez – Diretta

Oggi agli Australian Open 2026 si disputano importanti incontri del secondo turno. Lorenzo Musetti affronta Lorenzo Sonego in un derby italiano, mentre Luciano Darderi sfida Sebastian Baez. Gli incontri sono trasmessi in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire due partite di rilievo del torneo di Melbourne.

(Adnkronos) – Tornano in campo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli Australian Open 2026. 0ggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego – in diretta tv e streaming – nel derby italiano del secondo turno dello Slam di Melbourne, mentre Darderi se la vedrà con l'argentino Sebastian Baez. Musetti all'esordio ha superato il belga Raphael Collignon, mentre Sonego, avversario di giornata ma grande amico e compagno di doppio, ha battuto lo spagnolo Taberner. Al primo turno Darderi ha invece eliminato il cileno Garin in tre set, nonostante qualche problema intestinale, proprio come accaduto a Flavio Cobolli, a condizionarne la partita.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LIVE Australian Open: subito Darderi-Baez, poi Musetti-Sonego. Maestrelli contro DjokovicLa quinta giornata degli Australian Open 2026 vede in campo cinque tennisti italiani.

Musetti-Sonego, l’orario del derby italiano agli Australian Open. Oggi anche Darderi e MaestrelliIl secondo turno dell’Australian Open 2026 vede protagonisti diversi tennisti italiani, tra cui Musetti e Sonego, che si sfideranno in un derby.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sinner Faces Galan; Musetti, Ruud & Fonseca Feature | Cincinnati 2025 Day 3 Highlights

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Australian Open, oggi Musetti-Collignon - Diretta; Sinner, Musetti e gli altri azzurri del tennis (senza Berrettini): l’assalto agli Australian Open 2026; Australian Open in diretta. Vince Musetti, sarà derby con Sonego. Passano Darderi e Paolini-Errani.

Diretta Australian Open 2026/ Musetti Sonego streaming video tv: Maestrelli sfida Djokovic! (oggi 22 gennaio)Diretta Australian Open 2026 streaming video tv: il derby Musetti Sonego infiamma il giovedì, ma c'è anche Maestrelli Djokovic oltre a Darderi Baez. ilsussidiario.net

Australian Open, Musetti non brilla ma avanza: Collignon parte forte, poi è costretto al ritiro. Ora il derby con SonegoLorenzo Musetti supera un difficile primo turno contro il belga Collignon che si ritira per crampi. Al secondo turno derby italiano ... ilfattoquotidiano.it

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi - facebook.com facebook

Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: in campo anche Sinner x.com